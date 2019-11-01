همتي: الاقتصاد الايراني يطوي مسار التجارة في ظل ظروف الحظر

واشار همتي في صفحته على الانستغرام الى اخبار الحظر الجديدة في سياق استمرار سياسة الضغوط القصوى خلال اليومين الماضيين وكتب : "برايان هوك: صادرات ايران النفطية بلغت 120 الف برميل يوميا !! "
وتابع ان اميركا فرضت حظرا جديدا على واردات وصادرات بعض مواد البناء والتشييد! اميركا مع 6 دول بالمنطقة فرضت حظرا على 25 شخصية حقيقية واعتبارية.
واضاف همتي : "لقد تم الإعلان عن جميع الافتراضات الثلاثة فيما سبق تحت عناوين مختلفة. وإذا كان الافتراض الأول صحيحا، فلربما كان بالامكان اعتماد الافتراضين الآخرين.
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طهران/1تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي ان الاقتصاد الايراني يطوي مسار التجارة في ظل ظروف الحظر ونمو الصادرات النفطية وغير النفطية.
واشار همتي في صفحته على الانستغرام الى اخبار الحظر الجديدة في سياق استمرار سياسة الضغوط القصوى خلال اليومين الماضيين وكتب : "برايان هوك: صادرات ايران النفطية بلغت 120 الف برميل يوميا !! "
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