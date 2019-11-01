شبكة المدن المبدعة باليونسكو تتيح فرصة للتعريف بالمدن الإيرانية

وأضاف موسوي في تغريدة له اليوم الجمعة، "ان مدينتي سنندج (في مجال الموسيقى) ومدينة بندر عباس (في مجال الصناعات اليدوية والفنون الشعبية) انضمتا شبكة المدن المبدعة باليونسكو بعد مدينتي رشت/مركز محافظة كيلان-شمال (في مجال الطهو) واصفهان-وسط (في مجال الصناعات اليدوية). وان هذا الانضمام يتيح فرصة جديدة للمدن الإيرانية للإستفادة من التجارب العالمية والتعريف بميزاتها الى أبناء العالم بصورة أفضل وعلى نطاق أوسع".
وتم تأسيس شبكة المدن المبدعة التابعة لليونسكو في عام 2004 بهدف تعزيز التعاون بين المدن التي تتميز في سبعة مجالات، وهي الحرف والفنون الشعبية والتصميم والفيلم والطهو والأدب والفنون الإعلامية والموسيقى.
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طهران/1تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- هنأ المتحدث باسم الخارجية "سيد عباس موسوي"، بانضمام مدينتي سنندج (مركز محافظة كردستان-غرب) ومدينة بندر عباس (مركز محافظة هرمزكان-جنوب) الى عضوية شبكة المدن المبدعة باليونسكو؛ معتبرا هذا الانضمام بانه يتيح فرصة للتعريف بالمدن الإيرانية.
وأضاف موسوي في تغريدة له اليوم الجمعة، "ان مدينتي سنندج (في مجال الموسيقى) ومدينة بندر عباس (في مجال الصناعات اليدوية والفنون الشعبية) انضمتا شبكة المدن المبدعة باليونسكو بعد مدينتي رشت/مركز محافظة كيلان-شمال (في مجال الطهو) واصفهان-وسط (في مجال الصناعات اليدوية). وان هذا الانضمام يتيح فرصة جديدة للمدن الإيرانية للإستفادة من التجارب العالمية والتعريف بميزاتها الى أبناء العالم بصورة أفضل وعلى نطاق أوسع".
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