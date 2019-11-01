إيران تزيد من صادرات الكهرباء الى العراق

وخلال مراسم مزامنة شبكتي الكهرباء في إيران والعراق اليوم الجمعة بمقر شركة إدارة شبكة الكهرباء في إيران بحضور وزير الطاقة "رضا أردكانيان"، ووكيل وزير الكهرباء العراقي "نافع عبد السادة" أضاف فرخزاد، انه تم ربط مركزي توزيع الطاقة الكهربائية في إيران والعراق في بغداد.

وتابع، انه تمت مزامنة شبكتي الكهرباء في العراق وإيران عبر خط العمارة-كرخه بطاقة قدرها 400 كيلوفولت والذي بدأت عمليات انشاءه منذ العام 2011 بطول 73 كيلومترا بهدف اتاحة تيار كهربائي آمن للبلدين.

وأشار الى بدء عمليات تسويق الكهرباء الى العراق في العام 2004؛ مضيفا ان تصدير الكهرباء الى العراق وصل حاليا الى أعلى مستوى له، حيث بلغ حجم معدل صادرات الكهرباء الى العراق هذا العام ألف و361 ميغاواطا في ساعات ذروة الاستهلاك.

وأكد، ان مزامنة شبكتي الكهرباء في البلدين تمهد الأرضية لتبادل الخبرات والتقنيات بين البلدين.

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