دعوة الحوار بين إيران ومجلس التعاون فرصة لن تتكرر 

طهران/1 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- علق رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني على ما سماها "رسائل إيران للحوار" مع دول مجلس التعاون، بتأكيد ضرورة مناقشة هذه الدعوة بين دول المجلس .

وفي تغريدات له على حسابه في موقع تويتر، قال حمد بن جاسم إن هناك "فرصة قد لا تتكرر" للحوار مع إيران.

وأوضح: "ما نسمع هناك رسائل من إيران لدول المجلس لبدء حوار جاد تحت مظلة الأمم المتحدة. وأنا أعتقد أن هذه فرصة مهمة يجب مناقشتها بكل مسؤولية من دول المجلس، وأن يضع الطرفان على الطاولة كل مخاوفهم بشكل واضح للوصول إلى تفاهم واتفاق يطبع الوضع المتأزم في المنطقة على الأقل من قبل أهله".

وفي تغريدة أخرى أضاف المسؤول القطري السابق: "وهذه الفرصة قد لا تتكرر إذا تم اتفاق بين إيران وأمريكا لأنها ستكون غير ضرورية لإيران"، مشيرا إلى أنه "من المهم أن تكون هناك مسؤولية وتقدير موقف لهذا الوضع. وعلى دول المجلس ألا تبني سياستها على الوضع الحالي بين أمريكا وإيران".

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