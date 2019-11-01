استقلال طهران يحقق فوزا مثيرا على مضيفه تراكتور سازي

وفي هذه المباراة التي جرت على استاد "يادكار امام" في مدينة تبريز مساء اليوم الجمعة بحضور اكثر من 50 الف متفرج فرض مهاجم استقلال طهران شيخ دياباته نفسه نجما للمباراة حينما سجل 3 من اهداف فريقه (هاتريك).

تقدم تراكتور عبر لاعبه محمد رضا ازادي في الدقيقة 20 الا ان استقلال طهران تمكن من معادلة النتيجة بواسطة شيخ دياباته في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الاول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني تقدم استقلال بتسجيله هدفين متتاليين بواسطة دياباته في الدقيقتين 64 و 69 .

وفي الدقيقة 78 تمكن تراكتور من تسجيل هدفه الثاني عبر لاعبه ساسان انصاري محييا الامل بتغيير النتيجة الا ان استقلال سجل هدفه الرابع في الدقيقة 84 من كرة سددها علي كريمي قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا اليمنى لحارس تراكتور.

وسنحت بعض الفرص لتراكتور في بقية وقت المباراة لكنها لم تثمر لتنتهي بنتيجة 4-2 .

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد استقلال طهران الى 15 نقطة في المركز السابع ، بينما تجمد رصيد تراكتور عند 17 نقطة في المركز الثاني.

ويتصدر سباهان الدوري الايراني الممتاز برصيد 19 نقطة يليه تراكتور في المركز الثاني برصيد 17 نقطة وبعدهما شهر خودرو مشهد بنفس الرصيد ومن ثم برسبوليس وصنعت نفط ابادان وفولاد خوزستان برصيد 16 نقطة.

انتهى ** 2342