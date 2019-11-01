عشرات الإصابات برصاص الإحتلال الصهيوني في مسيرات "يسقط وعد بلفور" في غزة

واكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أنّ "الطواقم الطبية تعاملت مع 96 إصابة مختلفة، منها 57 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق القطاع".

ودعا خالد البطش رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، المجتمع الدولي وعلى رأسه بريطانيا إلى "الاعتذار للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور المشؤوم"، معرباً عن استغرابه لـ"صمت الأمم المتحدة على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين".

واكد البطش في كلمة له أنّ الشعب الفلسطيني "لن يتنازل عن حقه مهما تغيرت موازين القوى"، وأضاف: "ثورة شعبنا مستمرة، ومسيرات العودة مستمرة حتى تحقق أهدافها".

من ناحيته اعتبر الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال، أنّ خروج الفلسطينيين رفضاً لوعد بلفور "يؤكد تمسك شعبنا بحقوقه وتجذره في أرضه وإصراره على إسقاط هذا الوعد".

ودعا أبو هلال الشعب الفلسطيني إلى "نقل نموذج مسيرات العودة إلى الأراضي المحتلة في الضفة والقدس وكافة مخيمات اللجوء والشتات في العالم".

كما شدد أبو هلال على ضرورة "وقف التطبيع مع الاحتلال والخيانة العلنية بطعن شعبنا في الظهر والاعتراف بالاحتلال الصهيوني كياناً طبيعياً في المنطقة، بينما شعبنا الفلسطيني يُقدم التضحيات والدماء".

وتوجهت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار في بيان لها بالشكر والتحية لجماهير الشعب الفلسطيني "الذين خرجوا اليوم في مشهد مهيب يعكس روح الإصرار والعزيمة ويقدم دليلاً ناصعاً على فشل كل المؤامرات".

انتهى ** 2342