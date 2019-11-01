٠٢‏/١١‏/٢٠١٩ ١٢:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83537940
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بعد لقائه وزير الخزانة الاميركي..

وزير الاقتصاد الهندي يؤكد على استخدام ميناء جابهار الايراني للتجارة مع افغانستان

وزير الاقتصاد الهندي يؤكد على استخدام ميناء جابهار الايراني للتجارة مع افغانستان

طهران / 2 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اكد وزير الاقتصاد الهندي نيرمالا سيتارمان على استفادة بلاده من ميناء جابهار الواقع جنوب شرق ايران للتجارة مع الهند.

وذكرت صحيفة "اكونوميك تايمز" ان سيتارمان قال في تصريح صحفي بعد لقائه وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوجين، لقد اوضحنا لاميركا موقف الهند ازاء الحظر على ايران، واكدنا بصورة خاصة على حاجة الهند لمواصلة التجارة مع افغانستان عبر ميناء جابهار.

واضاف، اننا ولاسباب استراتيجية واسباب اخرى ايضا بحاجة لمواصلة الاستفادة من ميناء جابهار.

واكد وزير الاقتصاد الهندي التزام بلاده بالمساعدة في عملية التنمية في افغانستان وقال، انه حينما تعارض باكستان ان يتم استخدام اراضيها للتجارة بين الهند وافغانستان فمن الضروري الاستمرار في الاستفادة من ميناء جابهار.

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