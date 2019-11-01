وزير الاقتصاد الهندي يؤكد على استخدام ميناء جابهار الايراني للتجارة مع افغانستان

وذكرت صحيفة "اكونوميك تايمز" ان سيتارمان قال في تصريح صحفي بعد لقائه وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوجين، لقد اوضحنا لاميركا موقف الهند ازاء الحظر على ايران، واكدنا بصورة خاصة على حاجة الهند لمواصلة التجارة مع افغانستان عبر ميناء جابهار.

واضاف، اننا ولاسباب استراتيجية واسباب اخرى ايضا بحاجة لمواصلة الاستفادة من ميناء جابهار.

واكد وزير الاقتصاد الهندي التزام بلاده بالمساعدة في عملية التنمية في افغانستان وقال، انه حينما تعارض باكستان ان يتم استخدام اراضيها للتجارة بين الهند وافغانستان فمن الضروري الاستمرار في الاستفادة من ميناء جابهار.

انتهى ** 2342