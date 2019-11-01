٠٢‏/١١‏/٢٠١٩ ٢:١٦ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83537956
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هادي العامري: النظام البرلماني ثبت فشله والحل هو صياغة العملية السياسية من جديد

هادي العامري: النظام البرلماني ثبت فشله والحل هو صياغة العملية السياسية من جديد

بغداد/2تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-اكد رئيس تحالف الفتح في البرلمان العراقي هادي العامري، ان النظام البرلماني ثبت فشله، فيما شدد على ضرورة اعادة صياغة العملية السياسية من جديد.

وقال العامري في بيان له، : "مع احترامي الشديد لكل المبادرات السياسية الصادقة والمخلصة لإيجاد حلٍ لمطاليب الشعب العراقي والتي عبر عنها ابناؤنا المتظاهرون، نرى الحل الحقيقي يكون في ضرورة اعادة صياغة العملية السياسية من جديد تحت سقف الدستور ومن خلال اجراء تعديلات دستورية جوهرية".

واضاف، ان "النظام البرلماني ثبت فشله ولم يعد يجدي نفعا ولذلك لابد من تعديله الى نظام آخر يناسب وضعنا".

ولفت العامري الى، ان "الحكومات المحلية (مجالس المحافظات والمحافظين) هي الأخرى ثبت فشلها أيضا".

وأكد على ضرورة "إلغاء مجالس المحافظات وان يكون انتخاب المحافظ مباشرة من قبل الشعب".

انتهى ع ص ** 2342

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