الحشد الشعبي يحذر المتظاهرين من ارادات اجنبية تريد الدفع بالعراق الى حافة الهاوية

وذكر بيان للحشد مخاطباً فيه المتظاهرين "حينما احتاجنا الوطن ونادتنا مرجعيتنا الرشيدة كنا اول من لبى وكنا اول من وقف على سواتر العز وكنا في المقدمة دائما ولم ولن نتراجع يوما عن موقف يحتاج وطننا ان نتواجد فيه، وها نحن اليوم نقف معكم وقفة واحدة نطالب معكم بحقوقكم وندعم مطالبكم المشروعة ونكون معكم صفا واحد ونقف كالبنيان المرصوص لتحقيقها".

وأضاف البيان، "شعبنا الكريم نحن معكم وندعم مطالبكم المحقة وشعاراتكم الوطنية ومستعدون ان نضحي بارواحنا من اجلكم واجلها ولاننا منكم وبكم وواجبنا الدفاع عن هذه الدولة وعن هذا الشعب فاننا نراقب الاوضاع بكل حرص ودقة ونمتلك من المعلومات ما يؤكد ان هناك ارادات اجنبية وعناصر دخيلة واهواء سياسية تتربص بكم وبهذا الوطن وتريد ان تدفع به الى حافة الهاوية وأن تحدث الفتنة والاقتتال الداخلي والفوضى والخراب وبهذا يريدون ان يحرفوا مطالبكم ويشوهوا تظاهراتكم بالاعتداء والقتل او بالكلام والهتاف ضد مرجعيتكم الدينية وحشدكم المقدس".

وأكد "سنستمر في جبهات القتال وسواتر الشرف، صدورنا امام اعدائنا دفاعا عنكم وعن مقدساتنا ومرجعيتنا وانتم تستمرون في ساحات التظاهر تطالبون بحقوق هذا الوطن الجريح والشعب المظلوم، لا تسَمحوا لاي كان بان يعتدي على القوات الامنية او يتجاوز على الاملاك العامة او الخاصة، ولا تسمحوا لاي كان ان يتجاوز على مرجعيتكم او حشدكم، قفوا مع اخوتكم وامسكوا ظهرهم مثلما مسكوا هم السواتر وادفعوا عنهم الظلم مثلما دفعوا عنكم الشر".

ودعا الحشد الشعبي الى "الاستمرار في التظاهرات والحفاظ على سلميتها ولا تسمحوا لراكبي الامواج باستغلالكم، كونوا عند حسن ظن اخوانكم، دافعوا عنهم كما يدافعون عنكم، عندها حتما سننتصر وتنتصرون، كما هزمنا دواعش الارهاب سنهزم دواعش الفساد وسيكون وطننا افضل الاوطان".

وشدد البيان "نجدد عهدنا لمرجعيتنا الدينية على الالتزام الكامل والدقيق بكل توجيهاتها وان نبقى صمام الأمان لهذا الشعب".

وفي ذات السياق، وجه مقاتلو الحشد الشعبي، الجمعة، رسالة إلى المتظاهرين في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب وباقي المدن.

ونشرت مديرية اعلام الحشد الشعبي، صوراً لمقاتليها يرفعون صوراً تتضمن رسالة إلى المتظاهرين جاء فيها: "أَنَا فِي السَّاتِرِ لِأَجْلِكُم .. فَحَافِظُوا عَلَى الوَطَنِ مِنْ أَجْلِي".

وانتشرت أيضاً، على مواقع التواصل الاجتماعي العشرات من الفيديوهات التي صورها مقاتلو الحشد الشعبي من مواقعهم في السواتر والحدود العراقية وغيرها من المواقع.

وقال المقاتلون فيها، موجهين خطابهم إلى المتظاهرين:"عليكم التظاهر… وعلينا السواتر".

وكانت هيئة الحشد الشعبي قد دعت، الأربعاء، كافة منتسبيها إلى التبرع بالدم لجرحى التظاهرات من المتظاهرين والقوات الامنية.

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