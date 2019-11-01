وزارة الكهرباء العراقية: الربط التزامني للشبكة مع إيران يحقق اعلى قدر من الاستقرار

وذكر بيان للوزارة، : انه "تم صباح الجمعة، إنجاز عملية الربط التزامني بين المنظومتين الكهربائيتين العراقية والإيرانية، بما يحقق اعلى قدر من الاستقرار والوثوقية للمنظومة العراقية، لتكون المرحلة الاولى لجعل العراق مركزاً إقليمياً، ومحوراً عالمياً لسوق الطاقة في المنطقة".

وأضاف البيان، "تمت عملية الربط بمركز السيطرة في الجمهورية الإسلامية في إيران بالتنسيق مع مركز السيطرة الوطني العراقي، عبر خطوط نقل الطاقة الضغط الفائق الثلاثة، (خرمشهر - بصرة)، (كرخة - عمارة)، (مرصاد - ديالى).

واشار الى "تنظيم إحتفال بالمناسبة في العاصمة الإيرانية طهران، حضرها وزير الطاقة الإيراني، والملاك المتقدم في وزارته، وعدد من أعضاء البرلمان الايراني، وممثل وزارة الكهرباء العراقية، وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع المهندس نافع عبد السادة، وعدد من المدراء العامين في الوزارة من المعنيين بعملية الربط، فضلاً عن السفير العراقي في طهران".

واعتبرت وزارة الكهرباء العراقية في بيانها، ان "هذه الخطوة تعد إنجازاً متميزاً تم العمل فيه منذ 10 أشهر مضت، لتحقيق الاستقرارية والوثوقية لمنظومة الكهرباء العراقية، ضمن المواصفات العالمية المطلوبة، بالإضافة إلى انه المرحلة الاولى ليكون العراق المركز الإقليمي وحلقة الوصل بين المنظومة الإيرانية والخليجية وصولاً إلى اوروبا، وهو الأمر الذي تعمل فيه منظومات الطاقة الكهربائية في جميع الدول الأوربية".

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