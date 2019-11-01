عمار الحكيم: نؤيد ما طرحته المرجعية في عدم حق أي طرف اقليمي بمصادرة إرادة العراقيين

وقال السيد عمار الحكيم في بيان تلقت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) نسخة منه، : "فيما نجدد موقفنا الثابت من كوننا المعارض الايجابي للحكومة ونذكر ان تيار الحكمة الوطني كان سباقا بانتهاج المعارضة السياسية للحكومة قبل غيره من القوى السياسية العراقية ايمانا منه بضرورة وجود الدور الرقابي والتصحيحي للحكومة ووجود جناحي المولاة والمعارضة لاستقامة النظام السياسي".

وأضاف "نضم صوتنا الى ما طرحته المرجعية الدينية العليا في خطبة صلاة الجمعة اليوم ازاء الاحداث الجارية في البلاد لاسيما تأكيدها بضرورة احترام قناعة العراقيين في تحديد النظام السياسي والاداري لبلدهم، وليس لأي شخص او جهة او اي طرف اقليمي او دولي الحق بمصادرة ارادة العراقيين او فرض الرأي عليهم".

وأكد السيد عمار الحكيم "كما نجدد وقوفنا الى جانب المتظاهرين السلميين من ابناء شعبنا ومطالبهم المشروعة ونهيب بهم الحفاظ على سلمية التظاهرات والممتلكات العامة والخاصة".

ودعا "الأجهزة الامنية بتوفير البيئة الامنة للمتظاهرين والتحلي بأعلى درجات الانضباط لتفويت الفرصة على من يريد بالعراق والعراقيين السوء والشر".

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