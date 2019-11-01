العمليات العراقية المشتركة: لدينا معلومات عن زعيم داعش الارهابي الجديد

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي خلال تصريح صحافي، إن "الأجهزة العراقية المختصة لديها معلومات أولية عن زعيم تنظيم داعش الجديد"، لافتا "اننا نمتلك قاعدة بيانات لبعض الإرهابيين من المقربين من البغدادي".

واضاف" ان "الارهابي ابو إبراهيم الهاشمي القرشي لم يكن من ضمن المقربين إلى البغدادي ويعتبر من الخط الثالث، وهو عراقي الأصل، لكن ترشيحه تم بسبب أن أغلب قيادات داعش المقربة من البغدادي قتلت في الغارة الجوية الأخيرة".

وأشار الى ان "تنظيم داعش استخدم كنية جديدة غير معروفة لزعيمه، حتى لا يتم كشف هويته كما حصل مع البغدادي، ويكون مراقبا ومتابعا".

وأوضح "اننا في الأيام المقبلة سوف تتوفر لدينا معلومات كافية وكثيرة عن هذا الإرهابي".

فيما اكد الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف، في تصريح صحفي، انه "لغاية الآن لا توجد معلومات متوفرة بشكل كامل عن زعيم تنظيم داعش الجديد، وهو قد يكون قياديا بارزا ومعروفا في التنظيم، لكن تم استخدام كنية غير معروفة له من أجل التضليل وإخفاء الاسم الحقيقي، خوفاً من تكرار ما حصل مع البغدادي من متابعة وملاحقة ثم اغتيال، ولهذا الغرض تم إخفاء الاسم واستخدام كنية غير معروفة".

ولفت الى انه "وفق المعلومات الأولية، فإن زعيم تنظيم داعش الجديد، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، قد يكون عراقيا من مدينة سامراء، وقد يكون من الجزيرة العربية".

واكد أن "أجهزة الاستخبارات العراقية لديها تحرك كبير من أجل معرفة من هو زعيم تنظيم داعش الجديد، حتى تتم متابعته وملاحقته وقتله، كما حصل مع البغدادي، وان هناك معلومات لكن لا يمكن كشفها لوسائل الإعلام في الوقت الحالي".

وكان تنظيم "داعش" الارهابي، قد أعترف، أول امس الخميس، بمقتل زعيمه الارهابي ابو بكر البغدادي والمتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، فيما كشف عن اسم زعيمه الجديد ويدعى أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

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