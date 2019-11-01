المانيا والهند تؤكدان دعمهما الكامل للاتفاق النووي

واورد موقع "اردو بوينت" الالكتروني الجمعة ان الهند والمانيا اكدتا في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة ميركل الى نيودلهي دعمهما الكامل للاتفاق النووي مع ايران.

وحسب البيان فقد دعا الجانبان ايران للالتزام بالاتفاق النووي واضافا بان القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي يجب حلها وتسويتها بصورة سلمية وعبر المفاوضات السياسية واجراءات بناء الثقة وكذلك بذل الجهود لخفض التوترات القائمة.

وكانت المستشارة الالمانية قد زارت نيودلهي على راس وفد يومي الخميس والجمعة.

واصدر الجانبان في ختام الزيارة بيانا مشتركا ووقعا على 11 اتفاقية لتطوير التعاون الثنائي.

يذكر ان ايران وبعد خروج اميركا من الاتفاق النووي استمرت لاكثر من عام على الالتزام الكامل بالاتفاق ومن ثم وبسبب عدم وفاء الاطراف الاوروبية بالتزاماتها في استفادة ايران من المصالح الاقتصادية المترتبة على الاتفاق، فقد شرعت منذ عدة اشهر بخفض التزامتها وقامت لغاية الان بثلاث خطوات في هذا الصدد واعلن كبار المسؤولين الايرانيين اخيرا استعداد طهران لاتخاذ الخطوة الرابعة ايضا في حال استمرار عدم وفاء الاوروبيين بالتزاماتهم.

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