جامعتا لرستان وحاجي بكتاش التركية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي

وقال رئيس جامعة لرستان في حديثه إلى إرنا اليوم السبت: تم توقيع مذكرة التفاهم حول التعاون العلمي والبحثي بين جامعة لرستان وجامعة حاجي بكتاش ولي في تركيا.

وصرح خسرو عزيزي: إن هذه الاتفاقيات تعزز وتوسع الدبلوماسية العلمية الدولية، وخاصة تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات الإيرانية والجامعات في الدول الإسلامية.

وقال: جامعة لرستان اتخذت خطوات جيدة لتعزيز التعاون العلمي مع الجامعات الأخرى، ولا سيما الدول الإسلامية، وينبغي تعزيز هذا المسار واستمراره.

في إشارة إلى القدرات العلمية لجامعة لرستان، تابع عزيزي: لرستان لديها تنوع كبير في التنوع البيولوجي وقادرة على إجراء البحوث المختلفة في مجال الأسماك والحياة المائية.

ويتلقى الطلاب في الجامعة تحصيلاتهم العلمية في 46 فرعا علميا في مقطع البكالورويس و78 فرعا في مرحلة دراسات الماجستير و49 فرعا في مرحلة الدكتوراه التخصصية ودكتوراه مهنية واحدة في جامعة لرستان.

انتهى