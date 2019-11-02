جهانغیری یشارك في اجتماعات رؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون

وافاد المركز الاعلامي للنائب الاول لرئيس الجمهورية ان جهانغيري وصل صباح اليوم السبت الى مجمع كوك في مدينة طشقند عاصمة اوزبكستان لحضور اجتماعات رؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون.

وفضلا عن حضور المؤتمر الـ18 لمجلس رؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، سيلتقي جهانغيري رئيس الوزراء الأوزبكي وعدد من كبار المسؤولين الحاضرين في المؤتمر وسيبحث معهم في أهم القضايا الإقليمية والدولية وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

يذكر ان منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية حكومية تأسست في 15 يونيو 2001 في شنغهاي (جمهورية الصين الشعبية) من قبل ستة دول آسوية؛ هي الصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان، بهدف تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي متعدد الأطراف، وانضمت إيران ومنغوليا وباكستان والهند وافغانستان وبيلاروسيا الى عضويتها في السنوات التالية كأعضاء مراقبين.

انتهى**م م**1049