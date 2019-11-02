انشاء مركزين علميين لتربية الفهود الاسيوية في ايران

واضاف كلانتري خلال تفقده مركز تربية البغال في الحديقة الوطنية بسمنان ان تربية وتكثير الفصائل الحيوانية المعرضة للانقراض ومنها الفهد الاسيوي هو من اولويات منظمة حماية البيئة مشيرا الى نجاح تجربة تربية وتكثير انواع خاصة من البغال في سمنان.

واعلن كلانتري عن انشاء انشاء مركزين علميين لتربية الفهود في ايران وذلك في محافظتي سمنان ويزد.

والفهود الآسيوية حيوانات مهددة بالانقراض بدرجة قصوى، لا يمكن مشاهدتها بحالة برية طبيعية سوى في إيران، وفي جنوب غرب باكستان في أحيان نادرة جدا. تُظهر الإحصائات الأخيرة أن هناك ما بين 70 إلى 100 فهد آسيوي باق على قيد الحياة حاليا، والسواد الأعظم منها يستوطن إيران، والقليل باكستان.

وتعد هذه الأرقام نتيجة أبحاث ميدانية كثيرة، توثقها أكثر من 12 الف صورة ألتقطتها الكاميرات الفخية أثناء الليل في الصحراء الإيرانية خلال العشر سنوات الفائتة. وأظهرت الأبحاث في سنة 2013 أن هناك 20 فهدًا فقط باقيًا في إيران، على أن هذا البحث لم يغطي جميع الأراضي التي يعتقد أن الفهود تقطنها.

وأشارت بعض التقديرات إلى وجود حوالي 50 فهدًا بريًا في إيران، وأن أعدادها تتزايد.

انتهى**م م**1049