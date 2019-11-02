توسيع التعاون بين ایران وسوریا في مجال الكهرباء

ووقع مذكرة التفاهم كل من وزير الطاقة الايراني "رضا اردكانيان" ونظيره السوري "محمد زهير خربوطلي".

وقال وزير الطاقة الايراني ان هذه الاتفاقية تضع اطار عمل شامل للتعاون في مجال الكهرباء معلنا عن بذل المساعي لنقل التجارب الايرانية الى سوريا.

واضاف: ان التعاون الايراني والسوري يشمل قطاع اعادة البناء وتنمية صناعة الكهرباء السورية بما فيها انشاء محطات توليد الكهرباء وخطوط النقل وتقليل الخسائر في شبكة الكهرباء وامكانية توصيل الكهرباء بين البلدين عبر العراق.

من جانبه قال وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي ان ايران ستقف الى جانبنا في اعادة بناء سوريا مشيرا الى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة الايرانية وقال ان اللجان المشتركة للبلدين ستتابع الاجراءات مرة كل شهرين.

وتطرق الى الاضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء السورية بنسبة 50 بالمائة نتيجة الهجمات الارهابية وقال ان دعم ايران في مجال اعادة بناء هذه الشبكة امر يحظى بالاهمية.

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