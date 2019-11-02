موسوي: امريكا لن تحقق اهدافها بفرض العقوبات المتكررة واجراءاتها الغوغائية

واضاف موسوي في رده على الحظر الامريكي الجديد المفروض على قطاع البناء والمنشآت الإيراني ان مثل هذه الإجراءات دليل على ضعف الدبلوماسية الامريكية وعدم فاعليتها.

وقال ايضا، مع الاسف إن الدبلوماسية الامريكية تفتقد للطرق الدبلوماسية والمعقولة وهي باتت تعتمد على القوة والإرهاب الاقتصادي .

وبين موسوي ان الدبلوماسية الامريكية المتغطرسة في علاقاتها مع الدول و الآليات الدولية والمتعددة الاطراف اصبحت معضلة عالمية بسبب تلك السياسات .

واكد موسوي ان امريكا لن تحقق اهدافها بفرض العقوبات المتكررة واجراءاتها الغوغائية ومن الافضل لها الکف عن اوهامها و العودة الى الاتفاق النووی.

وكانت الولايات المتحدة قد وسعت حظرها المفروض على إيران من خلال استهدافها قطاع البناء الذي ربطته واشنطن بالحرس الثوري الإيراني.

وأكدت واشنطن أنّ الحظر سيستهدف كذلك "أربع مواد استراتيجيّة تُستخدَم في البرامج النوويّة والعسكريّة والصواريخ البالستية" الإيرانية.

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