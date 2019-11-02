كدخدايي : ترامب كشف عن حقده الدفين بفرض الحظر على قطاع البناء الإيراني

ورداً على العقوبات الأمريكية الجديدة، صرح عباس علي كدخدايي في تغريد على تويتر اليوم السبت: إن عدم فعالية سياسة الضغوط القصوى جعل عداء ترامب علنيا مرة أخرى، وكشف عن ضغينة مبيتة بفرض الحظر على القطاع الاعماري في البلاد.

وأضاف: الحظر الجديد أظهر بوضوح أن ترامب لديه مشكلة مع تطور إيران واعمارها، لكن الفشل في القيام بذلك سيكون سببا للمزيد من اكتئاب ترامب!

ويشار الى ان حكومة الرئيس الاميركي ترامب اصدرت قرارا بحظر القطاع الاعماري في ايران بالتزامن مع تمديد الاعفاءات المرتبطة بالتعاون النووي السلمي الايراني.

انتهى** 2344