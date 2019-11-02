٠٢‏/١١‏/٢٠١٩ ١:٤٤ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83538777
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كدخدايي : ترامب كشف عن حقده الدفين بفرض الحظر على قطاع البناء الإيراني

كدخدايي : ترامب كشف عن حقده الدفين بفرض الحظر على قطاع البناء الإيراني

طهران/ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - كتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في تغريدة ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة: أن ترامب كشف عن حقده الدفين بفرض الحظر على قطاع البناء والاعمار في إيران.

ورداً على العقوبات الأمريكية الجديدة، صرح عباس علي كدخدايي في تغريد على تويتر اليوم السبت: إن عدم فعالية سياسة الضغوط القصوى جعل عداء ترامب علنيا مرة أخرى، وكشف عن ضغينة مبيتة بفرض الحظر على القطاع الاعماري في البلاد.

وأضاف: الحظر الجديد أظهر بوضوح أن ترامب لديه مشكلة مع تطور إيران واعمارها، لكن الفشل في القيام بذلك سيكون سببا للمزيد من اكتئاب ترامب!

ويشار الى ان حكومة الرئيس الاميركي ترامب اصدرت قرارا بحظر القطاع الاعماري في ايران بالتزامن مع تمديد الاعفاءات المرتبطة بالتعاون النووي السلمي الايراني.

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