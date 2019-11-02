الربط الكهربي او الشبكة المتزامنة بين ايران والعراق عن طريق شبكة كهرباء خوزستان

واضاف "محمود دشت بزرك" في حديث مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم السبت: التزامن يعني توصيل شبكتين منفصلتين تماما بطريقة لا تخلق أي شدة تأثير كبيرة ، وبطريقة ما تتطابق مع الرؤية في بين شبكة الكهرباء في البلدين.

واشار الى أنه بالأمس تم الربط الكهربي او الشبكة المتزامنة وتم توصيل شبكة الكهرباء بين البلدين، وجرت المراسم بحضور وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان ومحافظي كرمانشاه وخوزستان ومسؤولين من وزارة الطاقة العراقية.

وأكد "دشت بزركي" على أن صادرات إيران من الكهرباء إلى العراق في الوقت الحالي في أعلى مستوياتها، ومن المخطط أن يتم زيادة حجم الصادرات وتبادل الطاقة بين البلدين.

وجاء تنفيذ مشروع الربط الكهربي بهدف تحقيق المزيد من استقرار شبكتي الكهرباء في البلدين وامكانية الصادرات وتوفير حاجات البلدين من الكهرباء.

وفي ضوء هذا الربط الكهربي ستتوفر امكانية تبادل الكهرباء بسهولة بين البلدين واستفادة كل منهما من طاقة الاخر في اوقات ذروة الاستهلاك.

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