إيران واليونان تؤكدان على توسيع العلاقات الثنائية

ووفقا لبيان أصدرته اليوم السبت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليونان، أشار الأمين العام لوزارة الخارجية اليونانية إلى معارضة أثينا لتصدير الديمقراطيات الغربية إلى دول أخرى.

وقال دميريس أيضا أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الجاد لقيم حقوق الإنسان وقواعدها التي تحكم كل بلد.

كما أشار السفير الإيراني في اليونان إلى السمات التاريخية والثقافية والحضارية المشتركة للبلدين باعتبارها روابط لعلاقات جيدة وبناءة بين اليونان وايران.

كما أعرب أحمد نادري عن أمله في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بالتعاون مع الحكومة اليونانية.

و انتقد تطبيق معايير حقوق الإنسان المزدوجة والتمييزية، وقال: لقد أصبحت حقوق الإنسان أداة سياسية وتم التشكيك في النوايا الحسنة لقرارات حقوق الإنسان.

كما أكد الأمين العام لوزارة خارجية اليونان وسفير الجمهورية الإسلامية لدى اليونان على استعداد البلدين لتوسيع العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية وقضايا حقوق الإنسان.

انتهى