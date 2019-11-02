اكثر من 30 الف اجنبي یتلقون العلاج في مستشفیات شیراز

واضاف اميري اليوم السبت لمراسل ارنا بلغ عدد القادمين من سلطنة عمان للعلاج في المراكز الطبية في شيراز خلال هذه الفترة حوالي 18 الف مواطن .

واوضح مديرعام التراث الثقافي والصناعات اليدوية في شيراز ان العلاجات التي تم تقديمها لهم كانت في مجال زراعة الاعضاء و القسطرة والعلاج الكيمياوي ومعالجة انواع امراض السرطان وعمليات جراحية للقلب والعيون والمفاصل وكذلك تقديم العلاج في مجال العقم عند الرجال والنساء ومجالات طبية اخرى.

وقال ان جنسیات الذين قدموا لشيراز للسياحة الطبية كانت من دول اسيا الوسطى ودول الخليج الفارسي وافغانستان وباكستان والعراق .

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