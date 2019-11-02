حظر استيراد السلع التي يمكن انتاجها محليا

وعقد المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي اليوم اجتماعه الحادي والاربعين بحضور رؤساء وجمع من اعضاء السلطات الايرانية الثلاث.

وقدم وكيل وزارة الصناعة والتنجيم والتجارة خلال الاجتماع، تقريرا حول اداء هذه الوزارة على صعيد الاستيراد والصادرات؛ وتقرر على اثره منع استيراد البضائع الاجنبية التي يمكن انتاجها في الداخل وسدّ حاجة الاسواق المحلية عبر ذلك، دعما للمنتجين المحليين ومن اجل زيادة فرص العمل في البلاد.

من جانبه، قدم رئيس منظمة التخطيط والموازنة تقريرا بشان الاصلاحات الهيكلية في الميزانية والاجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

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