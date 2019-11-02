وعقد المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي اليوم اجتماعه الحادي والاربعين بحضور رؤساء وجمع من اعضاء السلطات الايرانية الثلاث.
وقدم وكيل وزارة الصناعة والتنجيم والتجارة خلال الاجتماع، تقريرا حول اداء هذه الوزارة على صعيد الاستيراد والصادرات؛ وتقرر على اثره منع استيراد البضائع الاجنبية التي يمكن انتاجها في الداخل وسدّ حاجة الاسواق المحلية عبر ذلك، دعما للمنتجين المحليين ومن اجل زيادة فرص العمل في البلاد.
من جانبه، قدم رئيس منظمة التخطيط والموازنة تقريرا بشان الاصلاحات الهيكلية في الميزانية والاجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
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طهران / 2 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اقر المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي خلال اجتماعه، اليوم السبت بحضور رؤساء السلطات الايرانية الثلاث، اقرّ قانون حظر استيراد السلع التي يمكن انتاجها محليا وذلك بهدف دعم المنتجين المحليين وتعزيز فرص العمل في البلاد.
وعقد المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي اليوم اجتماعه الحادي والاربعين بحضور رؤساء وجمع من اعضاء السلطات الايرانية الثلاث.
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