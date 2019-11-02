جهانغيري يؤكد على تنمية العلاقات الايرانية – الاوزبكية

واعرب جهانغيري خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر اقامته في طشقند، اعرب عن تقديره لحكومة اوزبكستان على عقد الدورة الثامنة عشرة لاجتماع منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي بنجاح، وحسن الضيافة التي لقيها الوفد الايراني في زيارته الاخيرة لهذا البلد.

و وصف النائب الاول لرئيس الجمهورية، عملية ترانزيت السلع والنقل بانهما من المجالات المتاحة للتعاون المشترك بين ايران واوزبكستان؛ منوها باستعداد طهران للتعاون مع طشقند في كلا المجالين.

جهانغيري، اكد في هذا الخصوص على رغبة ايران في استيراد بعض السلع والبضائع الضرورية من "دولة اوزبكستان الصديقة والشقيقة"؛ وقال : نحن قادرون عبر استخدام العملة الوطنية ومقايضة السلع، تعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري بين البلدين من مستواه الحالي الذي يبلغ 300 مليون دولار سنويا.

يتبع ...ح ع