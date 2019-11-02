الرئيس روحاني يهنئ بمناسبة اليوم الوطني في الجزائر

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم السبت، ان الرئيس روحاني تطلع في رسالة التهنئة هذه، الى تطوير التعاون الثنائي اكثر من ذي قبل بين ايران والجزائر وذلك انطلاقا من الاواصر الثنائية العريقة والطاقات المتوفرة في مختلف المجالات بين البلدين.
وفي الختام سأل روحاني الباري تعالى بالنجاح والسلامة لرئيس جمهورية الجزائر، و"للشعب الجزائري العزيز" بالعزة والسعادة.
انتهى ** ح ع
طهران / 2 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – بعث رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" رسالة الى نظيره الجزائري "عبد القادر بن صالح"، مهنئا فيها بمناسبة حلول اليوم الوطني "للجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية".
وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم السبت، ان الرئيس روحاني تطلع في رسالة التهنئة هذه، الى تطوير التعاون الثنائي اكثر من ذي قبل بين ايران والجزائر وذلك انطلاقا من الاواصر الثنائية العريقة والطاقات المتوفرة في مختلف المجالات بين البلدين.
تعليقك