موسوي : الضغوط القصوى الامريكية عاجزة امام المقاومة القصوى والحكمة والامل

واضاف موسوي، في تغريدته : نحن سنتمكن من تجاوز المرحلة العصيبة الراهنة بنجاح؛ على ان تتعلموا كيفية التحدث باحترام مع الشعب الايراني وتعودوا الى تعهداتهم.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية قد زعمت في تصريح لها امس الجمعة، ان "وزير خارجية امريكا مايك بومبيو قرّر على تمديد القيود النووية ضد ايران بهدف استمرار الاجراءات الرقابية على برنامج طهران النووي، والحدّ من الانتشار النووي واحتواء قدرات ايران في تقليل فترة الحصول على السلاح النووي والحؤول دون اعادة بناء المنشآت بهدف الانتشار النووي"؛ على حد زعمها.

وفي سياق متصل، اكد وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" عبر تغريدة نشرها الجمعة تعليقا على مزاعم الخارجية الامريكية : إن استهداف عمال قطاع البناء الإيرانيين عبر الإرهاب الاقتصادي يكشف فشل سياسة الضغوط القصوى فحسب.

واضاف : ان بامكان اميركا فرض الحظر على اي رجل وامراة وطفل، لكن لا يمكنها ان ترغم الايرانيين على الرضوخ لاملاءاتها وجشعها؛ فعلى اميركا وبدلاً من التعمق أكثر في حفر البئر التي وقعت فيه، التخلي عن السياسات الفاشلة والعودة إلى الاتفاق النووي.

انتهى ** ح ع