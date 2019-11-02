مساعد رئيس الجمهورية : تنمية الشركات المعرفية على سلّم الاولويات

وفي تصريح له اليوم السبت خلال الاجتماع بمحافظ هرمزكان (جنوبي البلاد) وجمع من مسؤولى شؤون الموانئ والجمارك في هذه المحافظة، قال ستاري : ينبغي توظيف الطاقات العلمية للجامعات ومراكز الدراسات والابحاث في محافظات البلاد لتفعيل اداء المنظومات والمشاريع لدى الشركات المعرفية الايرانية.

واكد مساعد رئيس الجمهورية، على استخدام الطاقات العلمية في محافظة هرمزكان لصالح المشاريع المعرفية ذات الصلة بالجمارك والموانئ في هذه المحافظة الجنوبية.

بدوره، قال مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في هرمزكان "الله مراد عفيفي" خلال هذا الاجتماع : ان الشركات المعرفية قادرة عبر تعزيز تواجدها في مختلف الاقسام بميناء الشهيد رجائي ومشاريع ملاحية اخرى (في هرمزكان)، ان تقوم بدور اكثر فاعلية في سياق تعزيز الاقتصاد القائم على الملاحة البحرية وانطلاقا من الطاقات العلمية الوطنية والمتخصصين المحليين.

يذكر ان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية، وصل الى محافظة هرمزكان اليوم السبت وقام بتدشين عدد من المشاريع البنوية بما في ذلك "برج هرمز" التقني لدى واحة هرمزكان للعلوم والتكنولوجيا، ومرسى رقم 2 لتفريغ الحاويات في ميناء الشهيد رجائي والذي يعد الاكبر والاكثر تقدما في البلاد.

انتهى ** ح ع