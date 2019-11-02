برج ميلاد يستضيف حفل جائزة "اللبنة الذهبية لطهران"

وانعقد حفل جائزة اللبنة الذهبية برعاية بلدية طهران ومشاركة عدد من المسؤولين والخبراء المحليين والأجانب في مجال ادارة المدن وتحسين ظروف الحياة فيها وذلك بالتزامن مع "اليوم العالمي للمدن".

وشارك ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومنظمة متروبوليس الدولية، والجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم (ISOCARP)، ومنتدى رؤساء بلديات آسيا (AMF).

كما شارك فيه مسؤولون عن مكتب الامم المتحدة في طهران بما فيهم السيدة "اغوتشي دانيلو" والمدير التنفيذي لبرنامج المستوطنات البشرية فضلا عن مسؤولين ايرانيين بمن فيهم المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي" ومساعد الوزير ورئيس مؤسسة البلديات بوزارة الداخلية "جمالي نجاد" ورئيس المجلس البلدي في طهران "محسن هاشمي رفسنجاني" ورئيس بلدية طهران "بيروز حناجي".

وادلى عدد من المشاركين في هذا الحفل الذي اقيم هذا العام تحت شعار "بناء مدن ذكية ومستدامة و مهيئة للجميع" بكلمات حول ادارة المدن وكيفية الارتقاء بمستوى الحياة فيها.

كما تطرقوا الى موضوع المدن الذكية وسبل تحسين الظروف في داخل المدن وتطويرها للسكان والمواءمة بين الحداثة والتقاليد.

ووصل اكثر من 500 مشروع محلي واجنبي في مجال ادارة المدن الى الامانة العامة للجائزة حيث تم اختيار 21 مشروع في المرحلة التمهيدية ومن ثم سبعة مشاريع في المرحلة النهائية حيث تسلم اصحاب هذه المشاريع السبعة جوائزهم خلال الحفل.

انتهى**2018/أ م د