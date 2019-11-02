مسؤول : مهرجان فارابي الدولي سيعقد خلال موسم الربيع القادم في ايران

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ميرزائي اليوم السبت بمقر معهد الدراسات الثقافية والاجتماعية التابع لوزارة العلوم في طهران، متحدثا فيه حول تفاصيل الدورة الحادية عشرة لمهرجان فارابي الدولي.

وحول الاثار المرسلة الى الامانة العامة للمهرجان اوضح هذا المسؤول، ان المقالات والاثار العلمية التي ارسلت في هذا الخصوص ترتكز على 4 محاور بما يشمل الابحاث المنجزة والكتب واطروحات الدكتوراة ورسالات التخرج لمرحلة الماجستير.

وبحسب رئيس الامانة العامة لمهرجان فارابي الدولي ايضا، فقد تم اعتماد 5 الاف و769 من اجمالي الاثار العلمية المرسلة الى المهرجان، بما في ذلك الفان و594 كتابا، و536 من الابحاث والدراسات المنجزة، والف و221 رسالة دكتوراة، والف و418 رسالة ماجستير.

كما نوه ميرزاني، بزيادة بلغت 11 بالمئة في مجال الرغبة للمشاركة في مهرجان فارابي الدولي لهذا العام.

انتهى ** ح ع