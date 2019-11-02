٠٢‏/١١‏/٢٠١٩ ١٠:٥٧ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83539445
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ایران تنتج جيلا جديدا من المحولات التي يتم التحكم فيها عن بعد

ایران تنتج جيلا جديدا من المحولات التي يتم التحكم فيها عن بعد

طهران/2 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أعلن المدير العام لشركة "إيران ترانسفو" التجارية "سعيد تقي لو"، ان الخبراء الإيرانيين تمكنوا من انتاج تنتج جيل جديد من المحولات التي يتم التحكم فيها عن بعد.

وعلى هامش فعاليات اليوم الثالث من اقامة معرض طهران الدولي لصناعة الكهرباء في نسخته الـ19 اضاف تقي لو في تصريح للمراسلين، ان هذا الجيل من المحولات محلي الصنع تماما ولم يتم قبل هذا انتاج مثيله داخل البلاد.
يتبع..أ م د
 

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