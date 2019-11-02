ایران تنتج جيلا جديدا من المحولات التي يتم التحكم فيها عن بعد

وعلى هامش فعاليات اليوم الثالث من اقامة معرض طهران الدولي لصناعة الكهرباء في نسخته الـ19 اضاف تقي لو في تصريح للمراسلين، ان هذا الجيل من المحولات محلي الصنع تماما ولم يتم قبل هذا انتاج مثيله داخل البلاد.

يتبع..أ م د

