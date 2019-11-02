قائد الحرس الثوري: اميركا آيلة الى الافول سريعا

وفي تصريح ادلى به اليوم السبت قال اللواء سلامي، ان اميركا بنهبها ثروات شعوب العالم المادية والمعنوية قد جعلت نفسها القوة المتفوقة في العالم في حين ان الشعوب اليوم قد استيقطت وهي تطالب بحقوقها.

واكد القائد العام للحرس الثوري بان اميركا آيلة الى الافول سريعا وان هيمنتها في طريقها للزوال كذوبان جبل الثلج الكبير واضاف، ان هذا الافول ناجم عن حرارة الثورة في قلوب شعوب العالم التي تيقظت اليوم وتدرك بان اميركا هي السبب وراء غالبية الحروب التي وقعت خلال العقود الاخيرة.

وفي جانب اخر من تصريحه قال اللواء سلامي في الرد على سؤال حول اعتقال روح الله زم رئيس موقع "آمد نيوز" على التلغرام الذي يمارس حربا نفسية ضد الشعب الايراني، ان موقع "آمد نيوز" شبيه ببيت العنكبوت، معقد ظاهريا، لكنه يفتقد في الواقع للصلابة اللازمة لذا فقد انهار.

واضاف، ان التحقيقات جارية في الوقت الحاضر حول هذا الموقع الذي تم تشكيله من قبل الاميركيين والبريطانيين والصهاينة وهو مدعوم من قبلهم.

وبشان اعتقال رئيس الموقع روح الله زم قال، انه سيتم اطلاع المواطنين عن معلومات جديدة حول هذا الموقع.

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