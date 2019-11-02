برلماني: ايران ماضية في صمودها في المواجهة الشاملة مع اميركا

وفي تصريح له السبت خلال ندوة عقدت في كلية الادارة بجامعة طهران تحت عنوان "مواجهتنا اليوم مع اميركا" قال نقوي حسيني، ان التحديات والمشاكل بين ايران واميركا تشمل جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والدولية والاقليمية حيث ان ايران مازالت صامدة في هذه المواجهة.

واضاف، ان ايران اليوم في نزاع جاد مع اميركا حيث ان كل خيارات الطرفين موضوعة على الطاولة، وتتضمن هذه المواجهة المجالات الاقتصادية والثقافية والعسكرية والدولية والاقليمية ولكن مثلما قال الامام الخميني (رض) فانه لو وقفوا امام ديننا سنقف امام كل دنياهم.

وفي جانب اخر من حيدثه اشار النائب في مجلس الشورى الاسلامي الى تقاعس اوروبا عن تنفيذ التزاماتها في اطار الاتفاق النووي حيث قدمت خلال الفترة الماضية سبلا مختلفة وفارغة سعت من خلالها لكسب الوقت ولم تف باي من التزاماتها.

كما لفت الى الخطوات الثلاث التي اتخذتها الحكومة في سياق خفض الالتزامات النووية ازاء عدم وفاء الاوروبيين بالتزاماتهم وقال، ان هذه الخطوات يجب اتخاذها بحزم حتى انني اعتقد بان الخطوة الرابعة يجب ان تتضمن وقف تنفيذ البروتوكول الاضافي.

انتهى ** 2342