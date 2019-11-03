قيادة عمليات بغداد تقرر تقليص ساعات حظر التجوال في العاصمة

وقالت القيادة في بيان لها، إنه "تقرر تقليص ساعات حظر التجوال الليلي ليكون من الساعة الثانية بعد منتصف الليل ولغاية الساعة السادسة صباحاً وحتى إشعار اخر، بدلا من التوقيت السابق الذي يبدأ من الساعة الثانية عشر ليلاً".

وأوضحت قيادة عمليات بغداد، أن "ذلك يأتي من أجل إتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم وإدامة متطلبات الحياة اليومية في بغداد".

وكانت عمليات بغداد قد فرضت حضرا للتجوال في العاصمة الاسبوع الماضي من الساعة 12 ليلا وحتى 6 صباحا، لحماية المتظاهرين السلميين ومنع دخول المندسين بين صفوفهم.

انتهى ع ص