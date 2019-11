الاعلان عن الفائزين بجائزة " اللبنة الذهبية لطهران"

وافادت ارنا ان الفائزين بجائزة " اللبنة الذهبية لطهران" (Resiliency, Livability and Sustainable Urban Development) هم :

**الدكتور رضا كرمي محمدي رئيس منظمة ادارة الازمات بمدينة طهران في المركز الاول لايجاده نظام تحذير الهزات الارضية و كذلك انشاء الطرق الاضطرارية البديلة .

المركز الثاني السيد فيستر هاوس ممثل سفارة هولندا بطهران عن الانارة الذكية لشوارع امستردامSmart Street lighting Powered by Direct Current at Port of Amesterdam

المركز الثالث على رزمي من بلدية شيراز لترشيد المجاري والمخازن البيئية في شيراز .

**ونال شهادة تقدير الجائزة الدولية كل من عبدالرضا كلبايكاني من بلدية طهران عن مشاريع الطاقة المتجددة و السيد Dogukan arda Ulgon مساعد سفير تركيا بطهران عن مشروع تجميع النفايات Free Travel with Recycled Waste والدكتور لامبه ممثل سفارة المانيا عن البناء صديق البيئة Green Energy Pavilion in Germany.

**في مجال التنمية الثقافية والاجتماعية للمدن(Public Participation and Urban Soclo – Cultural Development)

المركز الاول سفير نيكاراغواي Nicaraguan Women Cook with the Sun and Grow Organic Vegetables

المركزالثاني مجتبي دانشبور رئيس دائرة التعليم ببلدية طهران عن مهرجان الرسوم الخاص بالاطفال .

المركز الثالث ممثل سفارة هولندا عن Using Safetipin to Build Safer and Inclusive Public Spaces

**في مجال الاعمار وبناء المدن و التراث الثقافي و تحديث المدن (Architecture, Urbanism, Cultural Heritage and Urban Regeneration)

المركز الاول نصرالله اباديان من طهران والثاني حميد لطف اللهيان من اردبيل والثالث ايرج شهين باهر من تبريز .

**في مجال المدن الذكية والمبدعة (Smart and Creative Human – Oriented Cities)

المركز الاول دكتور محمد فرجود من بلدية طهران والثاني محسن جلالي من مدينة الفكر بطهران والثالث ممثل سفارة الدنمارك .

في مجال الاستثمار وخلق فرص عمل و الاقتصاد الحضري (Provision of Resources, Investment, Enterpreneurship, Employment and Urban Economy)

الاول مهندس عظيميان مدير معمل ازادي الابداعي، الثاني فؤاد بعلوك رئيس بلدية بعلبك بلبنان الثالث دكتور مفاخريان من بلدية طهران.

**في مجال البنى التحتية و النقل والخدمات المدنية (Development of Infrastructures, Public Transportation and Urban Services)

الاول يوسف حجت من طهران الثاني من المكسيك عن Econduce: Shared Electric Scooters Service والثالث حسين مقدم من طهران.

**في مجال التخطيط وادارة المدن(Promoting Local Gevernmance, Planning and Management)

الاول ممثل بلدية كازان الروسية Rusian galiakhmetov الثاني بهاره اروين من طهران والثالث من بلدية تركستان Strategy of Urban Tranformation of Turkistan City

وانعقد حفل جائزة اللبنة الذهبية برعاية بلدية طهران ومشاركة عدد من المسؤولين والخبراء المحليين والأجانب في مجال ادارة المدن وتحسين ظروف الحياة فيها وذلك بالتزامن مع "اليوم العالمي للمدن".

وشارك ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومنظمة متروبوليس الدولية، والجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم (ISOCARP)، ومنتدى رؤساء بلديات آسيا (AMF).

كما شارك فيه مسؤولون عن مكتب الامم المتحدة في طهران بما فيهم السيدة "اغوتشي دانيلو" والمدير التنفيذي لبرنامج المستوطنات البشرية فضلا عن مسؤولين ايرانيين بمن فيهم المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي" ومساعد الوزير ورئيس مؤسسة البلديات بوزارة الداخلية "جمالي نجاد" ورئيس المجلس البلدي في طهران "محسن هاشمي رفسنجاني" ورئيس بلدية طهران "بيروز حناجي".

ووصل اكثر من 500 مشروع محلي واجنبي في مجال ادارة المدن الى الامانة العامة للجائزة حيث تم اختيار 21 مشروع في المرحلة التمهيدية ومن ثم سبعة مشاريع في المرحلة النهائية حيث تسلم اصحاب هذه المشاريع السبعة جوائزهم خلال الحفل.

