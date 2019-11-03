قائد الثورة الإسلامية يستقبل آلاف من طلبة المدارس والجامعات

واستقبل سماحة اية الله الخامنئي اليوم الاحد، الآلاف من التلاميذ وطلاب الجامعات الايرانية وذلك عشية يوم / 13 آبان / 4 نوفمبر / اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي.
وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل اللقاء.
انتهى
طهران/ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - عشية اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم الطالب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استضافت حسينية الإمام الخميني (رحمه الله) لقاء قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي بالآلاف من طلبة المدارس والجامعات.
واستقبل سماحة اية الله الخامنئي اليوم الاحد، الآلاف من التلاميذ وطلاب الجامعات الايرانية وذلك عشية يوم / 13 آبان / 4 نوفمبر / اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي.
وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل اللقاء.
انتهى
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