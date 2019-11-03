قائد الثورة الإسلامية يستقبل آلاف من طلبة المدارس والجامعات

بغداد/3تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-اعلنت جماعة عراقية اطلقت على نفسها "انصار الحشد الشعبي"، السبت، رفضها الاساءة الى الجمهورية الاسلامية وقيادتها في التظاهرات الاحتجاجية بالعراق، مؤكدة ان اغلبية الشعب العراقي يرفض هذه الاساءة مطلقا، ولايقبل بما حصل.