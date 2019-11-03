تدريب القوات متعددة المهام والأغراض في القوة البرية للجيش

واضاف اللواء "عبد الرحيم موسوي" للصحفيين على هامش الحفل الختامي لدورات وحدات قوات الرد السريع والقوات الخاصة، إن أحد الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في الجيش هو تدريب أفراد متعددي المهارات و وحدات متعددة الأغراض، وقد بدأنا هذا العمل منذ فترة، وتحقق اليوم اجزاء من هذا العمل .

وصرح اللواء أمير موسوي، إن القوات الخاصة ووحدات الرد السريع، يجب أن تكون قادرة على اداء مهامها بأفضل شكل، موضحا ان القوة البرية التي أمضت ثماني سنوات في الدفاع المقدس بفخر، ينبغي ان تحدث تطورا في تدريباتها نظرا للتهديدات والتغييرات الحاصلة .

وتابع: هذا التطور الكبير والثوري للغاية، تحقق مع الإدارة الجهادية لقادة القوات البرية وخاصة العميد أمير حيدري، حيث تحقق بسرعة وبدقة وعمق بحيث لايمكن تصور نفس هذه القوة البرية قبل ثلاث أو أربع سنوات.

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