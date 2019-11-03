قائدالثورة: خلاف الشعب الإيراني مع الحكومة الامريكية يمتد الى مؤامرة 1953 وما قبلها

عشية اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم الطالب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استقبل قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي اليوم الاحد الآلاف من طلبة المدارس والجامعات، وقال: أن أمريكا منذ نوفمبر 1963، عندما قام نظامها العميل في إيران، بنفي إمامنا العزيز (الامام الخميني) حتى نوفمبر 2019، لم تتغير ؛ أمريكا هي هي لم تتخلى عن طبيعتها الوحشية وممارساتها الدكتاتورية على الصعيد الدولي، وما زالت تتصف بالشر والتهديد للاخرين.

واضاف قائد الثورة الإسلامية: نعم ، أصبحت أمريكا اليوم أضعف مما كانت عليه منذ عام 1963، لكنها أكثر وحشية ووقاحة.

وصرح اية الله الخامنئي : أن أمريكا كانت دائماً معادية للشعب الإيراني، حتى في نظام الطاغوت (النظام الشاهنشاهي البائد) ما قبل الثورة، حيث أطاحت بالحكومة الوطنية في عام 1953، بالطبع، تلك الحكومة كانت مخطئة أيضا بسبب ثقتها بأمريكا.

وقال سماحته: بعد الثورة، وحتى اليوم، فان السياسات الامريكية تجاه إيران كانت تتمثل جميعها بفرض العقوبات والتهديدات والتصريحات الوقحة وأثارة المشاكل والتدخل.

وأشار آية الله الخامنئي: لقد فعلت أمريكا كل ما في وسعها في السنوات الـ41 الماضية، من العداء ضد الشعب الإيراني المتمثلة بالحظر والتهديد والاساءة واختلاق المشاكل والسعي للتغلغل واضاف، ان اهم رد لنا امام عداء اميركا هو قكع الطريق امام تغلغلها السياسي من جديد.

إحدى طرق منع النفوذ الأمريكي هي عدم الدخول في المفاوضات

وقال قائد الثورة الإسلامية في جزء آخر من الخطاب: إن إحدى طرق منع النفوذ الأمريكي هي منع المفاوضات، هذا بالطبع ، صعب للغاية بالنسبة لأمريكا، أمريكا المتغطرسة، التي تمن على قادة الدول الاخرى بالجلوس معهم والتحدث اليهم، تصر منذ سنوات على التفاوض مع قادة الجمهورية الإسلامية، والجمهورية الإسلامية تمتنع، هذا يعني أن هناك أمة ودولة في العالم لا تخضع للقوة الديكتاتورية الأمريكية.

واضاف سماحته أن البعض يعتقد أن التفاوض يحل مشاكل البلاد، هذا خطأ كبير؛ إنه خطأ مائة بالمائة.

ونوه قائد الثورة الإسلامية، الى أن الجانب الآخر يرى ان قبول إيران للمفاوضات، بمثابة خضوع الجمهورية الإسلامية ويريد أن يثبت أننا "تمكنا من تركيع إيران" ويريد أن يثبت أن سياسة الضغوط القصوى كانت صحيحة ومن ثم لن يقدم أي تنازلات.

يتبع..