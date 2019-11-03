مصدر مسؤول : ايران تحتل المركز الـ 21 عالميا في مجال المعايير القياسية للجودة

واضاف بيروزبخت في تصريح للصحفيين على هامش لقائها محافظ قزوين (شمال)، ان المعايير الوطنية تمتاز بتنسيق جيد مع المعايير الدولية حيث استطعنا ان نبلغ مكانة جيدة فيها وارتقينا الى المرتبة 21 عالميا .

وتابعت : لقد حققنا هذا النجاح في ظل الحظر الجائر المفروض علينا من جانب الولايات المتحدة؛ منوهة الى الاسباب المؤدية الى هذا الانجاز بما في ذلك زيادة عدد الأعضاء الناشطين لدى اللجان الفنية والفرعية ومشاركة ايران الفاعلة في تطوير المعايير الدولية للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي

وبینت السيدة بيروزبخت أنّ المنظمة العالمية أكّدت هذا العام علي الإهتمام بدور معايير الجودة في عمل الشركات الصغري والوسطي وفي الشؤون التقنية ومعايير جودة الإبداع ومعايير الجودة العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة ودورها في الحؤول دون نشوب حروب تجارية.

وصرّحت رئيسة المنظمة الوطنية لمعايير الجودة الايرانية، بأنّ المجتمعات الصناعية بناء علي هذا المبدأ باتت تنسِّق أداءها مع معايير الجودة العالمية وذلك عبر تحديد معايير الجودة في مختلف القطاعات.

وسمّت بيروزبخت البعض منها قائلة : جاء هذا التنسيق في قطاعات مختلفة، ومنها قطاع الخدمات المستدامة وإدارة شؤون المواد الغذائية وشؤون المسؤوليات الإجتماعية ومياه الشرب عبر أنابيب التوصيل وإدارة شؤون الطاقة وشؤون مكافحة الفساد الإداري.

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