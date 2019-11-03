مسؤول قطري : لتعزيز التعاون بين بلديتي طهران والدوحة

وفي تصريح لمراسل وكالة ارنا على هامش الحفل الختامي لـ "جائزة اللبنة الذهبية" الرابعة الذي اقيم في برج ميلاد بطهران مساء السبت، قال عبد الرؤوف : انه يجب الاعتراف بان فكرة الجوائز في كل العالم هي فكرة متميزة لانها تثير المنافسة الايجابية وتخلق روحا من التفاني بين الهيئات التخطيطية والتنموية وايضا مجالس المدن والبلديات المختلفة لتطوير مدنهم.

واضاف : ان جائزة اللبنة الذهبية تحولت الى جائزة عالمية بمعنى الحقيقي للكلمة حيث ان عدد المشروعات المقدمة يغطي العالم باسره تقريبا وايضا العامل المهم هو اختلاف وتعددية المعايير والتصنيفات من قضية الاستدامة وقضية مقاومة المدن؛ اذ ان هناك ابعاد مختلفة تجعل تقريبا الجوائز تقوم بتغطية لكل مجالات التنمية التي تضمن ان تكون المدن في وضع افضل؛ مهنئا بلدية طهران على التزامها بهذه الجائزة وتطور الجائزة وقيمتها ومعناها واهدافها.

وحول التعاون بين بلديتي طهران والدوحة، قال د. عبدالرووف : ان هناك علاقات مستمرة حاليا بين الجانبين؛ لافتا الى مباحثاته رئيس بلدية طهران حول محاور مهمة بشان التعاون الثنائي، ومنها ان "مدينة الدوحة في قطر ستستضيف موتمر الدولي لتخطيط المدن في نوفمبر عام 2020 وسنحاول باذن الله ان تكون هناك علاقة شراكة كاملة بين طهران والدوحة لاستضافة هذا الموتمر".

واقيم حفل جائزة اللبنة الذهبية برعاية بلدية طهران ومشاركة عدد من المسؤولين والخبراء المحليين والأجانب في مجال ادارة المدن وتحسين ظروف الحياة فيها وذلك بالتزامن مع "اليوم العالمي للمدن".

وشارك ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومنظمة متروبوليس الدولية، والجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم (ISOCARP)، ومنتدى رؤساء بلديات آسيا (AMF) .

و وصل اكثر من 500 مشروع محلي واجنبي في مجال ادارة المدن الى الامانة العامة للجائزة حيث تم اختيار 21 مشروعا في المرحلة التمهيدية ومن ثم سبعة مشاريع في المرحلة النهائية حيث تسلم اصحاب هذه المشاريع السبعة جوائزهم خلال الحفل.

انتهى**2018/ ح ع **