حفل جائزة اللبنة الذهبية كان عرساً عالمياً في قلب طهران

وقال محمد سعدية في تصريح لمراسل وكالة ارنا على هامش الحفل الختامي لجائزة اللبنة الذهبية الرابعة الذي اقيم في برج ميلاد بطهران مساء السبت، "ان هذا الحفل كان حدثا عظيما والكل تفاجا بالتنظيم والترتيب وبما قامت به بلدية طهران وباستقطاب طهران للعديد من الممثلين من كل الدول في اوروبا واميركا اللاتينية وافريقيا والشرق الاوسط"؛ مضيفا ان اليوم كان عرساً عالمياً في قلب طهران.

وحول التعاون بين ايران ولبنان في شتي المجالات بما فيها تطوير وتخطيط المدن وتحسين ظروف الحياة فيها، اكد سعدية وهو يشغل منصب رئاسة اتحاد بلديات الضنية فی لبنان، على ان البلدين تجمع بينهما علاقة خاصة ومميزة جدا حيث نعتبر انفسنا باننا شعب واحد في دولتين.

واقيم حفل جائزة اللبنة الذهبية برعاية بلدية طهران ومشاركة عدد من المسؤولين والخبراء المحليين والأجانب في مجال ادارة المدن وتحسين ظروف الحياة فيها وذلك بالتزامن مع "اليوم العالمي للمدن".

وشارك ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومنظمة متروبوليس الدولية، والجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم (ISOCARP)، ومنتدى رؤساء بلديات آسيا (AMF) .

و وصل اكثر من 500 مشروع محلي واجنبي في مجال ادارة المدن الى الامانة العامة للجائزة حيث تم اختيار 21 مشروعا في المرحلة التمهيدية ومن ثم 7 مشاريع في المرحلة النهائية حيث تسلم اصحاب هذه المشاريع السبعة جوائزهم خلال الحفل.

انتهى**2018/ح ع **