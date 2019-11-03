ايران وكردستان العراق تعززان التعاون الاقتصادي بينهما

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء الذي حضر فيها مديرا الجمارك في السلمانية وباشماق، في تعزيز البني التحتية وازالة المشاكل لدى المعابر الجمركية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واقليم كردستان العراق.

واكد شوشتري خلال هذا اللقاء، على دور الجمارك في ارتقاء التعاملات التجارية والشعبية؛ معربا عن تقديره للدور الذي يضطلعه المدراء وكوادر دوائر الجمارك في ايران واقليم كردستان العراق؛ داعيا الى مضاعفة جهود الجانبين في معالجة المشاكل الراهنة والنهوض بمستوى الامكانيات الجمركية المتوفرة لدى الجانبين الى مستوى المعايير والمواصفات الدولية.

من جانبه، اشار المدير العام لدائرة الجمارك في اقليم كردستان العراق الى اهمية العلاقات التجارية بين هذا الاقليم والجمهورية الاسلامية الايرانية؛ معتبرا مستوى التعاون والتنسيق بين جمركتي ايران واقليم كردستان العراق بانه مناسب، وموكدا على استعداد هذا الاقليم لازالة المشاكل الموجودة في المعابر الحدودية بهدف تسهيل عملية التبادل التجاري.

وكان شوشتري التقى وزير الاقتصاد والمال في اقليم كردستان العراق ايضا حيث بحث الجانبان بشان العلاقات الاقتصادية بين هذا الاقليم وايران وفرص تعزيزها في شتى المجالات خاصة الاستثمار المشترك والتعاون الجمركي.

انتهى**2018/ ح ع