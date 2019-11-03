ايران تشارك في اجتماع الجمعية العامة للشرطة الدولية

وافاد الموقع الاعلامي للشرطة الايرانية اليوم الاحد، ان اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الدولية عقد في تشيلي بمشاركة 162 دولة من اعضاء هذه المنظمة الدولية بما فيها ايران التي مثلها قائد الشرطة الدولية في قوى الامن الداخلي "العميد هادي شيرزاد".

واضاف المصدر نفسه، ان العميد شيرزاد اجرى خلال زيارته الحالية لدولة تشيلي اكثر من 44 لقاء ثنائيا ومتعدد الاطراف مع كبار قادة الشرطة لدى الدول المشاركة الى جانب مسؤولي الاقسام التخصصية في منظمة الانتربول.

وخلال لقائه كلا من رئيس منظمة الشرطة الدولية "كيم جونغ يانغ" وايضا الامين العام لهذه المنظمة الدولية "يورغين اشتاك"، اعرب قائد الشرطة الدولية التابعة لقوى الامن الداخلي في ايران عن تقديره للدعم الشامل الذي يقدمه الانتربول الى شرطة الجمهورية الاسلامية الايرانية، كما قدم تقريرا بشان اجراءات ونشاطات الشرطة الايرانية في مجال مكافحة الجرائم العامة؛ داعيا الى تعزيز استخدام منظمة الشرطة الدولية للتقنيات الرقمية الجديدة كالعقل الاصطناعي والربوتات لكي يتسنى لها التفوق على مجاميع الجرائم المنظمة في العالم.

من جانبهما، اشاد كل من المسؤولين رفيعي المستوى لمنظمة الشرطة الدولية خلال اللقاء مع القائد الامني الايراني في تشيلي، باجراءات الشرطة الايرانية وتعاونها في سياق تحقيق برامج الانتربول ولاسيما المشاريع ذات الصلة بمكافحة الارهاب والجرائم السايبرية والمخدرات.

انتهى ** ح ع