سياسة الحظر الاميركي ضد ايران باءت بالفشل

وفي لقائه محافظ اصفهان "عباس رضائي" اضاف تيه بو : نحن بصدد رفع الحظر الخاطيء الذي يمارس الضغط على الشعب الايراني واكدنا مرارا للولايات المتحدة بان هذه السياسة ليست فاشلة فحسب بل من شانها ان تكون ضارة.

و تابع : نحن على علم تام بسياسة الحكومة الايرانية في المقاومة القصوى كما نعلم بان ايران وشعبها العظيم يلعبون دورا مهما على صعيد المجتمع الدولي ويمكن ان يقدمون مساعدة كبيرة له وبالتالي فان على المجتمع الدولي ايضا بان يساند هذا البلد.

واعرب السفير الفرنسي عن رغبة بلاده في مواصلة الحوار مع ايران، وقال : ان الرئيس الايراني حسن روحاني ونظيره الفرنسي ايمانول ماكرون عقدا جولة مباحثات ثنائية طويلة في نيويورك وكدنا ان نصل الى اتفاق.

واشار الى تاكيد اوروبا والصين وروسيا على حماية الاتفاق النووي؛ مؤكدا ان من مصلحة الجميع بان يحافظ على الاتفاق النووي.

وتابع : نحن نواصل جهودنا واستأنفنا نشاطات جديدة لرفع الحظر كما نسعى لايجاد تحرك جديد في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسياحية بين البلدين.

واشار تيه بو خلال هذا اللقاء الى زيارة وفد من آلية "اينستكس" المالية للتعاون مع طهران، وقال : نحن نتفهم احباط الشركات الايرانية بشان تنفيذ اينستكس لكننا نقوم حاليا بدراسة كيفيتها عن طريق التباحث مع المسوولين الايرانيين.

ورحب السفير الفرنسي خلال هذا اللقاء بمقترح محافظ اصفهان في تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين بهدف اجراء دراسات حول فرص الاستثمار في هذه المحافظة؛ مصرحا : نحن نسعى لرفع الحظر (عن ايران) واستئناف النشاطات الاقتصادية بما فيها في مجال المطار والنقل السككي.

واشار السفير الفرنسي الى التعاون القائم بين بلاده وجامعات اصفهان وكذلك امكانية التعاون بين فرنسا وهذه المحافظة في مجال الصحة.

واضاف : نحن نسعى جاهدين لرفع الحظر الاميركي الخاطيء وغير العادل والضار المفروض على الشعب الايراني وبلاده لكي تتمكن ايران من الاستفادة من مزايا الاتفاق النوووي.

من جانبه، اشار محافظ اصفهان (وسط) خلال اللقاء الى اهمية اعطاء الاولوية لتطوير صناعة السياحية في العلاقات بين ايران وفرنسا؛ منوها بالطاقات الجيدة المتاحة لدى الجانبين في مجال العلاقات العلمية والتقنية وتبادل الاساتذة والطلبة الجامعيين وتفيذ مشاريع استثمارية في محافظة اصفهان.

انتهى**2018/ ح ع **