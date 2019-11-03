مسؤول : ايران الاولى اقليميا في مجال القدرات السيبرانية

وفي كلمته اليوم الاحد خلال ملتقى "الدفاع المدني" بمحافظة خراسان الشمالية (شرقي البلاد)، اضاف حاتمي : ان المسؤولين المعنيين في البلاد بدأوا تركيزهم الجاد على هذا المجال وفي السياق قامت وزارات العلوم والصحة والداخلية بوضع السياسات الضرورية وطرحها.

وبحسب هذا المسؤول، يوجد في البلاد 2000 خريجا اكاديميا في 16 فرعا للدفاع المدني، فضلا عن 700 رسالة تخرج اعدت في هذه المجالات؛ وهناك جامعات اخرى تمارس نشاطاتها في هذا الخصوص.

كما نوه حاتمي باعتماد فرعين جامعيين في مجال الدفاع المدني السيبراني والدفاع المدني الاقتصادي؛ مؤكدا ضرورة تعزيز الاهتمام بالدفاع المدني لدى عامة الشعب ايضا لغرض تامينهم في الازمات والاحداث الطارئة.

انتهى ** ح ع