تتويج ايران ببطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما

وفي منافسات البطولة التي جرت في المجر خلال الفترة من 1 الى 4 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، تقلد الميداليات الذهبية كل من ميثم دلخاني (63 كغم) ومحمد رضا غرائي (72 كغم) وعلي اكبر يوسفي (130 كغم) فيما نال البرونزية كل من مهدي محسن نجاد (60 كغم) وسجاد ايمن طلب (67 كغم) ومحمد هادي ساروي (97 كغم).

وحصلت ايران على 122 نقطة لتتوج بالبطولة (3 ذهبية و 3 برونزية) فيما جاءت جورجيا في مركز الوصافة برصيد 121 نقطة (4 فضية و 1 برونزية) وروسيا في المرتبة الثالثة برصيد 118 نقطة (2 ذهبية و 1 فضية و 2 برونزية).

وكانت ايران قد احرزت المركز السادس في بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما في العام 2018 والتي جرت في رومانيا باحرازها 4 ميداليات برونزية.

يذكر ايضا ان ايران حلت في مركز الوصافة في بطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما للعام الجاري والتي جرت في المجر ايضا قبل عدة ايام.

انتهى ** 2342