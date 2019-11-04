نائب عراقي: أمريكا تخطط لتقسيم العراق عبر إسقاط حكومة عبد المهدي

وقال قدو في تصريح صحفي، ان "واشنطن تخطط مع قيادات سنية رفيعة على إعادة تفعيل قضية الإقليم وتقسيم البلاد لإقاليم سني وشيعي وكردي، وان يضم الإقليم السني محافظات الانبار وصلاح الدين وجزء من نينوى وديالى".

وأضاف، أن "القوى الكردية داعمة لتوجه الزعامات السنية بإنشاء الإقليم السني لتحقيق مكاسبها بالانفصال عن العراق".

وأكد على ان "أمريكا تدعم بشكل صريح تقسيم العراق لإقاليم طائفية وستعمل على إنشاء الإقليم السني عبر إسقاط حكومة عبد المهدي".

فيما كشف قدو عن وجود دعم أمريكي وإسرائيلي لإعادة إحياء استفتاء انشاء دولة كردية بانفصال عدد من المحافظات الشمالية عن العراق.

وأشار الى ان "شخصيات كردية تخطط في الوقت الراهن لإعادة إحياء الاستفتاء وتحقيق إنشاء الدولة الكردية بدعم أمريكي وإسرائيلي، وهي تحاول استغلال الوضع الراهن وانشغال الحكومة بأزمة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية لإعادة إحياء الاستفتاء والانفصال عن العراق".

وأوضح، ان "قضية الانفصال لن تغيب عن أذهان القوى الكردية وتسعى لإيجاد الوقت المناسب لإعلان الدولة الكردية والتي تضم محافظات الإقليم وكركوك وجزء من نينوى".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت في وقت سابق بعدم دستورية استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان في العراق في 25 أيلول/مايو من عام 2017 وأثار غضب بغداد والدول الإقليمية.

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