الشيخ قيس الخزعلي يوجه رسالة للمتظاهرين : استثمروا هذه الفرصة

وقال الشيخ الخزعلي في لقاء متلفز مع قناتي "العهد والعراقية" المحليتين، ان "المشروع الذي اتت به الاطراف الخارجية ومن تبعها داخليا يكمن في ايهام الشعب بان الحشد يقتل ويقنص ابناء الشعب وتقديمه للمحاكم بتهمة ارتكاب جرائم"؛ مؤكدا، ان "المحاولة الثانية تمت بالهجوم على مقرات الحشد والتركيز على العصائب وتوقعوا ان نرد"، ومشيرا الى ان "طريقة مقتل العلياوي قلبت الموازين وافشلت المؤامرة وتحول الحشد من ظالم الى مظلوم".

وأوضح، ان "الذين يحملون السلاح ويهاجمون مقرات الحشد ليسوا متظاهرين بل مخربين"؛ داعيا الى ان "يعرف الذي هوجم هل كان له حق الدفاع عن النفس ام استعمل القوة المفرطة".

وطالب الشيخ الخزعلي، بأن "يكون هناك تحقيقا في احداث 25 تشرين الاول بشكل دقيق وموضوعي"؛ منوها الى ان "الذي طالب بإجراء التحقيق الاول هي المرجعية الدينية وهي مسؤولة عن تقييمه".

ونوه الامين العام لحركة عصاء اهل الحق الى ان "بعض الاطراف الخارجية معروفة لكن بعض الاطراف الداخلية تسعى للمغامرة بالدماء"؛ لافتا الى ان" اللجنة التحقيقية الخاصة باحداث التظاهرات لم ترد على بعض الاسئلة وهناك اجراءات خاطئة عسكريا وامنيا".

وفي سياق حديثة عن الاجراءات الامنية التي احاطت في التظاهرات، قال الشيخ الخزعلي : ان قسوة بعض القادة الامنيين تستحق احالتهم الى التحقيق؛ مؤكدا انه "لغاية الان لم يتم اعتقال القتلة والذين دمروا وحرقوا مع وجود ادلة وتسجيلات ودعاوى بحقهم".

وتابع، نحن "نمتلك الشجاعة الكاملة لمواجهة اعداءنا حتى لو كانت الولايات المتحدة كما نمتلك الشعور والفهم للحفاظ على الدولة وابناء الشعب وعدم السماح بانزلاقات وفتن"؛ موضحا"، انه "لا حل لنا غير الدولة فأما النظام او الفوضى".

وشدد الشيخ الخزعلي، ان "الثأر والقتل المتبادل مرفوض لأنه يعمق المشاكل ويخلق الفتن وسنلجأ للقانون"؛ وقال "نحن نعرف من اعتدى علينا وقتل ابناءنا ونعرف المتسبب ونمتلك حق الرد الكامل في الزمان والمكان المناسبين، فيما اثبتنا اننا جهة تحافظ على هيبة الدولة من خلال التجارب".

انتهى** ع ص/ ح ع **