الفيفا يوجه طلباً لاتحاد الكرة العراقي بشأن مباراة ايران والعراق مع استمرار التظاهرات

وطلب الفيفا من اتحاد الكرة العراقي "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أمن مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الإيراني التي ستقام في مدينة البصرة يوم الخميس من الأسبوع المقبل ضمن التصفيات المزدوجة في ظل استمرار التظاهرات الشعبية".

ويستضيف منتخب العراق، ضيفيه إيران والبحرين، على ملعب البصرة الدولي، يومي 14 و19 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة.

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