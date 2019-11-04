٠٤‏/١١‏/٢٠١٩ ٩:٢٩ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83541180
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البرلمان يبحث مشروع قانون بشأن اتفاقية الخدمة الجوية الثنائية بين إيران والكويت

البرلمان يبحث مشروع قانون بشأن اتفاقية الخدمة الجوية الثنائية بين إيران والكويت

طهران / 4 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – يبحث مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاثنين وخلال جلسته العلنية مشروع قانون بشأن اتفاقية الخدمة الجوية الثنائية بين إيران والكويت.

بدأت صباح اليوم الاثنين الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي برئاسة مسعود بزشكيان حيث سيكون على جدول اعمالها لهذا اليوم هو بحث مشروع قانون بشأن اتفاقية الخدمة الجوية الثنائية بين إيران والكويت.

انتهى**م م**

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