البرلمان يبحث مشروع قانون بشأن اتفاقية الخدمة الجوية الثنائية بين إيران والكويت

طهران / 4 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اكد جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بانه ثبت اليوم اكثر من اي وقت مضى ان سياسات اميركا الاقليمية فاشلة، مؤكدا بان اثارة اميركا للفتن تذكّرنا بضرورة السيطرة على وكر التجسس الاميركي في 4 تشرين الثاني /نوفمبر عام 1979 .