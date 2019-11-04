32 شركة أوروبية مستعدة للمشاركة في صناعة النفط الإيرانية

واشار رضا بايدار في مقابلة مع مراسل ارنا ، الى رغبة الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة بالتعاون في صناعة النفط الايرانية، موكدا : في العام ونصف العام الماضيين ، تفاوضت لجنة الطاقة في غرفة طهران للتجارة مع المندوبين القادمين إلى إيران ، وقد توصلنا أخيرا إلى قائمة تضم 114 شركة.

وأضاف: تم تسجيل أسماء هذه الشركات في مجال الطاقة وفي الشؤون الدولية لغرفة تجارة طهران وبسبب الظروف الاقتصادية ومقاطعة النفط الإيرانية ، بدأنا مراسلاتنا.

وصرح بايدار إننا واصلنا محادثاتنا في المعارض والمؤتمرات الدولية ، واخيرا فإن 32 شركة أوروبية اعلنت استعدادها للمشاركة في صناعة النفط الإيرانية للمساهمة في عملية نقل المعرفة التقنية بالإضافة إلى المشاركة في البناء ورأس المال.

وقال إن هذه الشركات من إيطاليا وإسبانيا واليونان وبولندا وبريطانيا وألمانيا وهولندا ورومانيا.

انتهى** 2344